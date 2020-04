Sul canale YouTube « Control the Contagion» Matt Damon, che nel film «Contagion» interpreta un uomo che si crede immune al contagio, apre la serie di videomessaggi con l’avvertimento: «diffondete fatti, non paura. Questo è un virus che non abbiamo mai visto prima. Ci vorrà tempo perché i nostri corpi, e anche i medici, riescano a capire di che cosa si tratta. Ma quello che stiamo vivendo adesso non è un film: è vita reale. Nessuno di noi può considerarsi al riparo».

