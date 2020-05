Short Film Day: cortometraggi italiani per le rappresentanze diplomatiche

Il Centro Nazionale del Cortometraggio è lieto di proporre alle Ambasciate, ai Consolati e agli Istituti Italiani di Cultura un programma di cortometraggi disponibili gratuitamente e proiettabili dal 19 al 23 giugno, in occasione del solstizio.

Dal 2010, il giorno più breve dell’anno, il 21 dicembre per l’emisfero boreale ed il 21 giugno per quello australe, è stato consacrato a giorno internazionale del cortometraggio. Il successo dell’iniziativa rende lo Short Film Day una vetrina ideale per le opere brevi che, durante l’anno, difficilmente escono dal circuito festivaliero. Il Centro Nazionale del Cortometraggio ha realizzato un programma di corti italiani recenti che vuole essere una galleria sulla produzione italiana, dedicata al nostro Paese e all’estero.

Il programma, infatti, è a disposizione del circuito delle rappresentanze diplomatiche italiane all’estero: Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura che possono aderire gratuitamente al progetto e inserirlo nella propria programmazione. Una formula che permette una larga diffusione del corto italiano nel mondo, con riscontri sempre estremamente positivi. Alla normale disponibilità di proiettare i corti in sala, sarà affiancata la possibilità di organizzare un evento online, per chi ne avesse necessità.

I film in programma:

Black, Sara Taigher Animazione – 2018 – 14’ Durante un blackout, un giovane compositore di musica elettronica non riesce a rassegnarsi all’idea di non poter più suonare al computer. Aiutato da una giovane vicina di casa a riscoprire gradualmente i lati positivi del vivere senza elettricità, se ne innamora, ridefinendo le priorità della propria vita.

Gagarin mi mancherai, Domenico De Orsi Fiction – 2018 – 20’ In un mondo dove la natura si presenta impervia e ostile, un uomo e una donna vivono come sopravvissuti all’estinzione della specie. Lavorano come contadini, affrontano docilmente la fatica, il silenzio, l’esistenza. Spinto dal desiderio di altrove, l’uomo si rifugia nella sua immaginazione. Visita i villaggi abbandonati, raccoglie rottami e progetta improbabili macchine volanti. La donna lo osserva da lontano, ma resta al suo fianco, con l’abnegazione e la cura che si deve a chi forse le appare come un pazzo. Almeno finché dal cielo qualcosa precipita al suolo, e irrompe nella loro vita. Un ospite inatteso, che li costringerà a interrogarsi su identità, realtà e desiderio, e sull’atto stesso di immaginare.

Nessun Dorma, Paolo Stippoli Fiction – 2018 – 19’ Il paese è muto, solo i respiri e qualche cane che abbaia resistono al silenzio. Uomini, donne, bambini sono caduti in un sonno improvviso. E due giovani scout rifugiati in una chiesa sono gli unici ancora svegli in un mondo che dorme.

Un segno nello spazio, Nicholas Bertini Animazione – 2018 – 5’ Mostre: Un segno nello spazio; così recita l’annuncio sul giornale che cattura l’attenzione del signor Qfwfq seduto al tavolino di un bar. Il rinvenimento del segno primordiale scatena una tempesta di ricordi, un flash-back che passa in rassegna la storia dell’universo. Il signor Qfwfq ne è turbato, per sicurezza vuol controllare che quel segno sia proprio quello che andò perso alcuni milioni di anni fa. Ma il ritrovamento può portare ad una sola conseguenza, sarebbe a dire riportare le cose com’erano in principio. Prima del segno del signor Qfwfq lo spazio non esisteva e probabilmente non era mai esistito.

Parru pi tìa, Giuseppe Carleo Fiction – 2018 – 15’ Annachiara vive nella periferia di Palermo con la sua famiglia, sta aspettando il suo ex fidanzato per rivederlo un’ultima volta. Cerca invano di riconquistarlo ma la nonna le suggerisce un rito antico che potrebbe salvare le sorti di questo amore andato in frantumi.

Mon clochard, Gian Marco Pezzoli Fiction – 2018 – 15’ Davide è un insegnante frustrato e abitudinario che vive con la moglie e il figlio in un tranquillo condominio di periferia, la cui vita è fatta di giorni tutti uguali. Quando un misterioso clochard viene accolto nel cortile del condominio da uno dei vicini di Davide, la sua routine viene turbata. Il programma è gratuito e proiettabile dal 19 al 23 giugno 2020.

Per aderire all’iniziativa e per maggiori informazioni: promozione@centrodelcorto.it

