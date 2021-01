Previsioni meteo astrologiche per il prossimo anno… Sulla scia della più perfetta tradizione anche noi, autori dello Speciale, ci azzardiamo nell’arduo compito della previsione del futuro. Mi asterrò dal dare numeri… La televisione ne dà a profusione… Ma cercherò di essere molto scarno ed essenziale, seguendo le indicazioni degli antichi, che sicuramente rispetto a noi, riflettevano, osservavano e deducevano con profondità e semplicità e non erano distratti e superficiali, come spesso accade a noi che viviamo di fretta e disorientati da troppi stimoli.

I simboli sono il frutto di un tempo infinito di osservazioni e ragionamenti, poi raccolti e sintetizzati in un segno, un geroglifico o una parola di un linguaggio. Ecco tutto. Ricchi di tutto questo passato e stimolati dall’osservazione dei fatti, la prima analisi la facciamo per la, secondo me, sovrastimata, congiunzione di Giove e Saturno. Sono anni che si annuncia l’era dell’acquario e il mondo nuovo, ma poi non riusciamo a vedere tutti questi grandi cambiamenti! La buona notizia è che finalmente i pianeti sono usciti dal capricorno e quindi le novità sono inevitabili. Sicuramente buone per i segni di aria, gemelli, bilancia e acquario e ci dovrebbe essere una maggiore attenzione per la giustizia, la legalità e la legge e soprattutto del suo rispetto, da parte degli uomini.

Scendendo in dettagli più vicini a noi facciamo un percorso zodiacale segno per segno… Facendo la premessa fondamentale che un analisi del cielo personale è d obbligo, perché se un soggetto ha venere o mercurio o la luna, nei segni di aria sopramenzionati, chiaramente avrà favoriti e positivamente stimolati questi pianeti e tutti i simboli che rappresentano!

Quindi l’invito ad approfondire, per non cadere nel troppo generico. Poi ormai tutti sono informati, e se non lo sono, internet ci dà informazioni e dati, ma che poi, ricordiamolo, non possono sostituire la mente umana e il bagaglio di conoscenze e di esperienze di cui solo l’uomo è capace e detentore. Dunque l’ariete è ben sostenuto da questa congiunzione, quindi i cambiamenti saranno favorevoli, i nuovi progetti non dovrebbero avere problemi od ostacoli e una nuova energia darà ai nativi del segno, la forza di nuove battaglie, la cosa che più amano…Guerreggiare…

I tori adorano la quiete e le loro abitudini, il vivere in pace con coloro che amano, scelti accuratamente e quindi pochi! Ma sono già alle prese con Urano, che sta facendo uno sconquasso a molti di loro e saranno costretti a cambiamenti quasi mai graditi… Siate più pazienti e fiduciosi, spesso siamo costretti a nuove sfide… Certo è faticoso a volte… Ma poi potremmo essere contenti del nuovo arrivato…

I gemelli escono da un periodo non facile, il quadrato di Nettuno spesso può confondere o ritardare un settore della propria vita, ma la nuova posizione del cielo è molto bella per il segno, quindi i cambiamenti ci saranno e in meglio, nuovi amici e nuovi amori, e i gemelli non sono mai sazi, né degli uni né degli altri! Chi si sposa un gemelli, sa bene che ne prende appunto una coppia… Diciamo che sono troppo simpatici per essere in pochi!

I cancerini, e chi vi scrive è tra quelli, se sono sopravvissuti a Giove, Saturno e Plutone, poco possono temere di peggio! Molti sono stati abbandonati, specialmente questo ultimo anno è stato piuttosto un corso affrettato di sopravvivenza! Complimenti, abbiamo imparato a lottare come mai avremmo sospettato di saper fare, se ci hanno lasciato, abbiamo capito che magari ci siamo liberati di un rapporto che non decollava. Le cose o sono o non sono… Quindi, ora senza queste pesanti opposizioni sicuramente potremmo raggiungere i nostri obiettivi, che sono sempre gli stessi… Essere amati, essere amati, essere amati!

I Leoni dovranno pervenire ad un accordo, sia con Giove che con Saturno…. Già hanno Urano di traverso, insomma, alla loro corte, sempre ricca e sontuosa, piena di cortigiani premurosi ed ossequiosi, magari scopriranno che qualcuno tesse intrighi… Attenti, non tutti sono sudditi fedeli, anche voi avrete delle rivolte, dovrete imparare ad essere più selettivi e attenti. E poi non siate così generosi con tutti, gli altri devono meritare la nostra fiducia.

Le vergini savie e le vergini stolte… Sempre savie ed attente, non si fanno mai trovare senza olio per la lampada! In questi ultimi anni hanno fatto un ottimo raccolto… Le spighe abbondano, potete riposare per un po. Qualcuno è stato costretto ad un cambiamento controvoglia, come tutti i segni di terra, vorreste tutto così com’è per sempre… Ma a volte per migliorare bisogna infrangere il quotidiano, ma poi potremmo essere contenti! Godetevi i risultati raggiunti.

Non date retta ai suggerimenti non sempre chiari di Nettuno, spesso fanno perdere tempo a fantasticare in inutili paure. A voi i riferimenti sicuri non mancano!

Le bilance hanno ripreso forze e iniziative, soprattutto amorose. Finalmente un amore vero e soprattutto sancito dalla legge… Insomma un matrimonio, dovrebbe essere in vista! Se non ci riuscite adesso… Giove vi darà l’occasione buona, Saturno è la legge e la giustizia, dalla vostra parte, tutto concorre a questo. Poi uscite anche voi da un paio di anni che ci mancava solo la galera e avevate provato tutto! Ora la strada è dritta, e per quello che avete passato, vi sembra in discesa…

Gli scorpioni saranno più aggressivi e intriganti del solito. Urano li spinge a prendere decisioni, a rompere rapporti, sia di relazione che di lavoro, sono inquieti e cercano vittime… D’altronde chi li ama sa che avrà molto in tutti i sensi! Appunto i sensi al top… Ma anche il pungiglione bisogna sopportare. Sarà una bella lotta, spesso seducente e affascinante, ma prendetevi anche delle pause, magari per ricominciare più agguerriti di prima! Se amate uno scorpione, il riposino ve lo potete scordare!

I sagittario sono favoriti dal nuovo assetto planetario. Giove e Saturno sono diretti e senza ripensamenti… Finalmente i ritardi e le incertezze diventano un ricordo. Attenti a non stressarvi per i troppi progetti, e anche in amore, come i gemelli, affrontateli uno alla volta… Scherziamo…. Visto il buon appoggio di Saturno, potreste finalmente calmarvi, e diventare più riflessivi e soprattutto stanziali! E finalmente andare in porto con progetti e rapporti di lunga durata. Mettete in cantiere un bel giro del mondo, il vostro sogno segreto… E fatelo!

Il capricorno esce da due anni di riflessione forzata, di revisione e di cambiamento più subito che voluto. Molti di voi sono rimasti senza appoggi, ma bisogna imparare a camminare da soli. Già siete difficili di vostro… Ma ora con quello che siete riusciti a fare per raggiungere il vostro obiettivo, avete capito che siete quasi invincibili! Adesso tutto sarà più scorrevole, accettate la vostra nuova avventura e cercate di essere più ottimisti…Urano sprona per nuove sfide e Cambiamenti. Fate progetti.

Gli acquari sono i protagonisti dello zodiaco quest’anno. Tutto passa per le loro mani. Giove regala opportunità, incontri e sorprese e gli acquari che odiano la noia… Vorranno conoscere tutti gli abitanti della terra… Sarete accontentati, ma Saturno vi costringe ad essere più seri e costanti, e soprattutto più fedeli… Bisogna mettere la testa a posto! Un po’ di fortuna e un po’ di pazienza… Per applicarla!

I pesci nuotano con difficoltà… Nettuno agita le acque del grande mare pescino….. Ma i più coinvolti sono i nati a cavallo tra la seconda e terza decade.

Gli altri saranno più tranquilli e meno agitati del solito, ma sempre innamorati e con la testa tra le nuvole, come da copione… Rimane pur sempre il segno più romantico dello zodiaco e quello che è talmente sensibile che spesso è un vero e proprio medium, magari inconsapevole.

Condividi!