Accessibilità dei contenuti web. Approfondimento a Digitale Italia

Mussinelli – Fondazione Lia: insieme ad Aidr per la promozione della cultura digitale

Il web è davvero universale, quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione per migliorare l’esperienza degli utenti in rete? A Digitale Italia nuovo approfondimento dedicato ai temi della digitalizzazione, con focus sull’accessibilità dei contenuti web.

Ospiti del format web di Aidr, Cristina Mussinelli – Segretario Generale di Fondazione LIA e il presidente dell’associazione Italian Digital Revolution, Mauro Nicastri.

Editoria digitale e buone pratiche per superare le barriere architettoniche informatiche, al centro dell’intervento del Segretario di Lia Mussinelli, che ha sottolineato la valenza di progetti di formazione e ricerca come quello portato avanti in collaborazione con Aidr. “Un piano – ha continuato il Presidente di Aidr Mauro Nicastri- volto a promuovere una maggiore conoscenza degli strumenti che garantiscono l’accessibilità dei contenuti della rete, nell’ottica una promozione della cultura digitale. Proprio per questo- ha ricordato Nicastri – come associazione abbiamo messo a disposizione sul nostro portale online, una collana editoriale di Ebook accessibili.

Per il video clicca qui https://www.aidr.it/accessibilita-dei-contenuti-web-buone-pratiche-per-la-promozione-della-cultura-digitale-video/

Per il podcast clicca qui https://www.aidr.it/accessibilita-dei-contenuti-web-buone-pratiche-per-la-promozione-della-cultura-digitale-podcast/

