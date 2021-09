Usa: il video incredibile che riprende l’orso mentre cerca di entrare in auto per cercare del cibo.

Nel video, che sta facendo impazzire il web, si vede un orso che si aggira per il parcheggio in cerca di cibo e poi si infila in un auto proprio per continuare la ricerca.

Dalle immagini si vede come l’orso si avvicina ad un auto rossa ferma in sosta e come se fosse un essere umano, si alza su due zampe e cerca di entrare in auto.

Troverà qualcosa da mangiare?

Video