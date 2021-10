L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 01 al 07 ottobre 2021

Ariete ♈

Una settimana in cui forse riuscirete a stare più tranquilli, cosa che non succedeva da un po’…. il cielo è sgombro da pianeti ostili, solo mercurio può essere d’intralcio ai nati nella terza decade, che però sono sostenuti da Venere che protegge la fortuna e l’amore, e forse già sentono Giove che sta per aprire tante di quelle porte che non saprete quale varcare… tranquilli, si apriranno tutte e senza sforzo! Fate cose importanti, state seminando anche per il futuro, voi che vivete intensamente il presente…

Toro ♉

Adesso siete voi un po’ più nervosi del solito, il sole e Marte nello scorpione, vi possono creare ostacoli e piccoli fastidi, magari vi arrabbiate, cosa molto rara per voi, ma adesso cercate di non prendere alla lettera tutto quello che vi dicono, soprassedete, questo è il mio consiglio. Alcuni sono alle prese con cose più importanti, per cui ci vuole una grande capacità di discernimento… siate calmi e riflessivi, anche più del solito. Molti sono costretti a procedere su un terreno minato, attenti.

Gemelli ♊

Adesso qualche appoggio ha ceduto… non siete più così sfacciatamente favoriti… Giove e Saturno sono sempre super protettivi nei vostri confronti, ma qualche crepa sta facendo capolino tra i grandi progetti che state intraprendendo. Niente di particolare ma dovete essere più cauti. Specialmente se siete nati nella terza decade potreste avere qualche ritardo o qualche problema da risolvere, non tutti sono a vostra completa disposizione, come era fino a poco tempo fa… sono favoriti i matrimoni e i grandi cambiamenti…

Cancro ♋

Cari figli della luna, il sole e Marte transitando nello scorpione ci daranno una mano a svegliarci dal nostro sonno profondo, in cui ci piacerebbe restare… ma adesso è il momento di agire. Nuove occasioni e nuove energie, ci aiuteranno a prendere decisioni, e molto del cielo vi informo che è a nostro favore! Usciamo dalle pantofole e mettiamo in azione la nostra intuizione e le capacità paranormali di cui molti di noi sono dotati… e poi Marte e sole sono anche nuove opportunità professionali e personali… approfittate.

Leone ♌

Siete arrivati a questo punto non conviene chiedere una tregua…. vi siete allenati a lottare contro molti nemici… quando si esce da una battaglia vivi, in effetti è come se aveste vinto! Tanti sono stanchi e magari vorrebbero desistere, ma alla fine riuscirete a essere vincenti. Adesso può essere d’intralcio pure il sole e Marte, dovete studiare attentamente le istruzioni riportate nei consigli degli amici fidati. Non fate mosse azzardate e studiate le grandi imprese, vanno avanti con grande sforzo, siate cauti nelle questioni legali, chi per antiche beghe familiari e chi per qualche proposta non proprio limpida!

Vergine ♍

È un momento buono per aggiornare la vostra vita. Avete energia e iniziative che possono creare buone occasioni per gli affari e anche nella vita privata. La luna passa nel vostro segno, ma è soprattutto dallo scorpione che vi arriverà il sostegno maggiore. Avrete voglia di fare, di reagire alla routine quotidiana e sarete ben disposti a nuovi incontri. Magari avete deciso qualcosa per cambiare la vostra vita… alcuni è da tempo che meditano una rivoluzione…. magari spostano i mobili del salotto, ma per voi è già la presa della Bastiglia…

Bilancia

Ancora supportati dai pianeti e quindi non fermatevi e cercate di mettere in pratica tutti i vostri progetti! Siete più comodi, state assaporando il gusto della vittoria in molti settori, e potete procedere con più calma. Avete raccolto tanto ultimamente, adesso mettete in ordine tutto quello che avete imparato, e guadagnato. La settimana sarà più tranquilla, i grandi progetti vanno da soli e a parte la terza decade che può essere presa anche da un flirt…. andate avanti con il vento a favore. La terza decade è favorita in amore e nel denaro…

Scorpione

Grazie al sole e Marte in transito, siete di nuovo in pista, anzi, gli antichi astrologi dicevano che il periodo del compleanno, simboleggia una rinascita, un momento particolare, molto positivo. Gli antichi erano molto più profondi di noi… nuova energia, addirittura potreste essere aggressivi e impetuosi, travolgenti. Se siete single, potrebbe essere un buon momento per nuove avventure… dove siete insuperabili, siete i più sensuali dello zodiaco, quindi sappiate fiutare l’aria, spesso un buon incontro, nel privato, può aiutare anche nella vita quotidiana, ultimamente messa a soqquadro per alcuni, da Giove e Saturno.

Sagittario ♐

Il cielo, salvo poche eccezioni è ancora a vostro favore, disposto a tutto per il momento. Fate bene attenzione a non sprecare tempo, guardatevi intorno e ottimizzate, buttate più semi possibile, non fate come al solito che non siete capaci di fermarvi mai, appena tornate a casa, siete pronti a partire di nuovo! I poveri partner sono sfiniti… non ce la fanno a starvi dietro. Ci vogliono anche progetti sentimentali più stabili, magari un matrimonio, una casa in comune, insomma non potrà essere un viaggio intorno al mondo la vostra vita… c’è dell’altro!

Capricorno ♑

Assolutamente molto interessante il vostro cielo di questa settimana, godrete di una grande energia, sarete contattati da molti amici e colleghi, avrete modo di sperimentare… sarete più disposti a rischiare, cosa che non amate affatto, ma spesso bisogna provare anche il nuovo… voi amate la via vecchia, che conoscete a memoria ma come fate a sapere che può essere meglio qualcos’altro? Adesso può essere utile un po’ di iniziativa!

Acquario ♒

Momento di grande trasformazione, arte nella quale siete maestri, basta che restiate liberi, vi adattate a tutto. Ma stavolta non basta. Il cielo è impegnativo, richiede un attento esame, soprattutto ai nati nella prima decade, che saranno anche nervosi e litigiosi, causa sole e Marte nello scorpione, quindi non fermatevi al primo contrattempo! State facendo grandi sforzi per assestarvi…. alcuni sono ingrassati… grazie a Giove… comunque meglio prudenza e sangue freddo. Tirate fuori la vostra diplomazia innata.

Pesci

Settimana da usare per ricominciare a fare vita sociale rendendovi molto disponibili, avete ricevuto una sferzata di intraprendenza… grazie a Marte e al sole nello scorpione, qualcuno di voi è diventato pure aggressivo, e il passo da salmone a squalo… è breve. Scherzi a parte, avrete notato che avete una forza e una iniziativa nuove! Cominciate a pensare positivo e gettatevi nella mischia… tutto può succedere. La terza decade e quella che può avere più misteriosi rapporti, ma il tempo scoprirà i giochi. D’altronde amate il mistero e le storie appassionate!