Terminate le riprese SISSY, il nuovo film breve di Eitan Pitigliani

Sono terminate le riprese di SISSY, il nuovo film breve del regista romano Eitan Pitigliani, classe 1986, cresciuto come regista negli Stati Uniti, che dopo LIKE A BUTTERFLY e INSANE LOVE torna questa volta con un progetto “molto speciale”, girato a Roma, costruito attorno a una bambina. Nel cast infatti, accanto ai protagonisti Vincenzo Vivenzio (Nero a metà, Luce dei tuoi occhi, Il professor Cenerentolo) e Fortunato Cerlino (Gomorra, Nero a metà, Fino all’ultimo battito) e alla partecipazione speciale di Mirella D’Angelo (Apartment zero, La città delle donne) figura proprio una piccola attrice di soli 7 anni, Dea Lanzaro, alla sua prima apparizione sul grande schermo, che interpreta un ruolo magico, quello di Sissy, ruolo che dà il titolo al film.

Prodotto da Martina Borzillo per MOVI PRODUCTION, con il montaggio di Marco Spoletini, le coreografie di Anna Cuocolo, i costumi di Eva Coen, il trucco di Vittorio Sodano, il suono di Andrea Moser, la scenografia di Federico Costantini & Francesca Bottaro, la cinematografia di Antonio De Rosa e le musiche dell’israeliano Avi Belleli (“Shtisel”), SISSY racconta la storia di un amore profondissimo, quello di un figlio (il giovane protagonista, interpretato da Vincenzo Vivenzio) verso sua madre: un amore che supera tutto, e non si arrende di fronte a nulla, neanche alla morte, andando oltre lo spazio e il tempo, fino a diventare una favola… Attualmente in fase di post produzione a Los Angeles, con la color correction di Walter Volpatto – digital colorist italiano di fama internazionale, “Interstellar”, “Dunkirk”, “Green Book”), qui anche produttore associato assieme a Bojana Sutic e ad Anna Cuocolo – SISSY sarà a breve pronto per il lancio nel circuito festival…