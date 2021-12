L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 20 al 26 dicembre

Ariete ♈

Settimana turbolenta, dove sarà difficile restare calmi, insomma proprio come piace a voi! C’è da discutere e da litigare allegramente con molti… ecco, scherzo ma ci sono molti elementi di turbolenza. Luna in Cancro, opposta a mercurio in Capricorno che resterà ostile per un po’, già Venere non invita al compromesso, i nati nella terza decade, sono loro che saranno più scontenti del loro quotidiano. Dovete pazientare, piccoli e meno piccoli dissapori e contrattempi non mancheranno a farvi perdere le staffe… siate calmi.

Toro ♉

Molti pianeti si sono disposti a vostro favore, quindi il periodo natalizio sarà piacevole e rilassante. Anche mercurio diventa propizio, dal Capricorno vi darà idee, capacità di afferrare al volo nuove situazioni e magari un po’ di fortuna negli affari e nelle finanze. Ma è il sentimento il settore favorito, con questa Venere che sta regalando un periodo magico ai nati nella fine del segno, ma da a tutti belle opportunità di incontro. Tra poco arriva anche il sole a dare aiuto, con nuove forze ed energie.

Gemelli ♊

Settimana di attesa, dove bisogna stare calmi, perché Marte è in transito in sagittario, quindi opposto a voi e potrebbe costituire un intralcio ai vostri progetti. Ci vuole molta più pazienza del solito per raggiungere i vostri obiettivi. Siate cauti nel parlare e chiari nel prendere accordi di qualsiasi genere. Tra poco Giove da positivo per voi, diventa più complicato da gestire… sarà quadrato, quindi secondo la tradizione astrologica negativo, ma basta sapere e prevenire… più cautela , soprattutto negli affari e negli accordi economici e legali. La seconda decade è sempre molto spinta a capire in profondo da un Saturno propizio ma incline alla serietà! Quindi accettate solo se siete veramente convinti, niente di passeggero o superficiale adesso deve essere preso in considerazione.

Cancro ♋

Il periodo è non facilissimo, come spesso accade a Natale per noi cancerini, quando molti pianeti transitano nel Capricorno, a noi opposto. Stiamo tranquilli vicino al caminetto a scaldarci e a sognare, che è poi quella cosa che ci riesce meglio! Ma ogni tanto bisogna svegliarsi, ahimè e affrontare la realtà, che non è fatta della stessa materia dei sogni, purtroppo. Vedete bene quanto sono di parte! Ma siamo fortemente intuitivi e questo è un dono. Ascoltiamo il nostro sesto senso e anche nella tempesta sapremo orientarci secondo il vento…

Leone ♌

Il cielo, finalmente sta decisamente migliorando per voi… dopo un paio di anni circa, qualcosa si muove a vostro favore. Tra poco Giove diventa neutrale… dopo più di un anno di intralcio alla vostra fortuna. Quindi un nemico di meno, visto che di guerra si tratta! Saturno rimane ostile ai nati nella seconda decade, creando ostacoli e facendo scoprire tutte le persone che non erano così affidabili . Meglio, scoprire gli amici veri, vi farà risparmiare tempo e fatica. Voi siete chiari e leali nella vita, ma bisogna capire che non tutti lo sono. Purtroppo…

Vergine ♍

Un po’ nervosi ma non troppo. Siete sempre attenti a tutto, ma non esagerate, non si può pretendere da tutti la vostra correttezza, quasi maniacale…allentate la vostra eccessiva capacità di analisi, a volte è meglio, un atteggiamento più prudente. Dal Capricorno giungono nuovi stimoli, soprattutto per i sentimenti, quindi uscite e accettate qualsiasi cosa vi verrà proposta, conviene prendere la fortuna al volo, e per i nati nella terza decade sicuramente con risvolti anche passionali. Marte fa’ innervosire soprattutto i nati nella prima decade, ma calma per tutti è sempre molto consigliata. I nervi vi rovinano il colon, già irritato di suo. È irritabile!

Bilancia

Non è più quel cielo completamente a vostro favore, purtroppo… Adesso fate più fatica a trovare la quadra con i vostri affari. Troppi pianeti in Capricorno che possono essere di disturbo temporaneo, ma, sicuramente non aiutano. Avete una buona energia a sostenervi, almeno riuscite a lottare contro i piccoli dissapori del quotidiano. Addirittura siete riusciti a non abbinare bene neanche le vostre esigenze di moda creando problemi al vostro guardaroba, sempre perfetto, ma ora un po’ in disordine. È Venere contraria, che può essere d’intralcio ai sentimenti, alla vita sociale e anche mercurio può non aiutare …..molta attenzione e pazienza ci vuole. Tra una settimana ne riparliamo.

Scorpione 🦂

State per dare una svolta alla vostra vita, e lo sapete bene, voi che avete i doni extrasensoriali, come tutti i segni d’acqua… già per Natale sentirete un aria diversa, sarete più disponibili e malleabili, cosa piuttosto inusuale per voi. Ma state cambiando, sta salendo un desiderio di essere più amati, meno avventurosi, più disposti al matrimonio, che guardate sempre con sospetto! Ma Venere vi intenerisce, e Giove crea piccoli problemi solo ai nati negli ultimi gradi. Ma a parte quelli che hanno urano in opposizione, che vorrebbero entrare nella legione straniera, gli altri sono tutto sommato molto felici del periodo.

Sagittario ♐

Fate sport e riempite il vostro tempo libero con i vostri hobby, con Marte in entrata ed in transito, sarà l’energia e lo sport ad essere presente. Tanta voglia di fare, tanto entusiasmo e passione irrefrenabile per la vita all’aria aperta. A voi non vi frena nessuno, cercate di mettere a frutto tanto entusiasmo, può essere convogliato per realizzare anche nel lavoro, che voi praticate come fosse uno sport… Siete sempre in allenamento, questo è quello che pensate, anche se gli altri vorrebbe sapere quando lavorate, perché non se ne accorgono! Ascoltate di più anche le esigenze degli altri!

Capricorno ♑

Io credo che un Natale così non vi capitava da tanto tempo. Non vi si riconosce, con Venere e mercurio, così presenti, siete diversi, affettuosi e simpatici, sembrate dei gemelli… o delle bilance, c’è rimasto poco del severo e rigido Capricorno che eravate. Adesso siete attenti anche ai dettagli della vita sociale, siete quasi allegri e vivaci! Approfittate del momento così fortunato, sarà un Natale pieno e soddisfatto, molto intenso e molti saranno interessati ai sentimenti, argomento non facile per voi, ma è un momento particolare. Vivetelo pienamente.

Acquario ♒

Sta per uscire Giove e i nati nella terza decade sono quasi confusi, travolti da un energia che può confondere. La prima decade è spinta ad agire, ma non sa bene in che direzione. È troppo esausta dal transito di Saturno, che li ha messi a dura prova, alcuni sono veramente sotto pressione, ma passato Saturno, tornerete come nuovi. Abbiate pazienza, adesso avete imparato a riflettere molto prima di muovervi, siete maturati e adesso prima di buttarvi in nuove frequentazioni… ci pensate di più. Ma sicuramente non avete ridotto la vostra curiosità, assolutamente insaziabile.

Pesci

Sta per entrare Giove e grandi saranno i cambiamenti, adesso tra poco soprattutto i nati nella prima decade. Che devono essere calmi perché c’è Marte che li stuzzica, con pazienza bisogna fare con calma. Marte può creare malintesi e un aggressività di cui potreste pentirvi. La terza decade può essersi smarrita in un amore troppo impetuoso, meglio poi valutare a sangue freddo . La passione è bella per un po’, ma voi siete troppo sensibili e vi conviene chiedere consiglio a un amico fidato. Voi , quando amate, non siete obiettivi. Riflettete di più. Pensate a come investire i soldi che arriveranno.