Scade oggi 28 febbraio il bando dell’Aqua Film Festival

Scade oggi 28 febbraio 2022 il termine per l’iscrizione al bando a iscrizione gratuita della sesta edizione dell’Aqua Film Festival, rassegna internazionale per lavori dedicati al tema dell’acqua organizzata dall’Associazione UNIVERSI AQUA. Il festival, che si terrà in presenza alla Casa del Cinema di Roma l’8 e 9 aprile e in streaming su MyMovies dal 14 al 17 aprile 2022, vuole rappresentare, con lo strumento cinematografico e di documentazione, lo straordinario mondo dell’acqua nei suoi diversi valori e funzioni di utilizzo, per scoprire anche nuovi talenti cinematografici e nel campo dell’audiovisivo. Il regolamento completo al link: https://www. aquafilmfestival.org/il- concorso/bando-e-regolamento. Il bando è aperto a Corti di massimo 25 minuti e Cortini di massimo 3 minuti (titoli di coda non compresi). Direttore Artistico e fondatrice del Festival è Eleonora Vallone – pittrice, stilista, autrice, attrice di cinema, televisione e teatro, giornalista ed esperta di metodologie salutistiche in acqua.

Sarà possibile anche diventare un Aqua Supporter, contribuendo agli importanti scopi di difesa del nostro ambiente, su cui è improntata l’Associazione UNIVERSI AQUA, che organizza questo Festival per gli scopi statutari e altre iniziative di volontariato. Con un piccolo contributo, sarà infatti possibile, oltre a frequentare gratuitamente il whorshop annuale per imparare a filmare correttamente dal proprio smartphone, soprattutto contribuire a realizzare gli eventi atti a favorire una tutela e maggiore coscienza del nostro territorio e ambiente, prevenire l’inquinamento dell’acqua che sta causando gravissimi danni al nostro pianeta.

Per diventare un Aqua Supporter seguire le istruzioni al link https://www. aquafilmfestival.org/chi- siamo/aqua-supporter.

Tra le novità della sesta edizione, oltre ai vari premi e menzioni (https://aquafilmfestival.org/ il-concorso/premi/) vi sarà la sezione AQUA & COOKING, che andrà al cortino (durata max 3 minuti) che presenterà le migliori ricette di una cucina sostenibile, sia per la provenienza di eco-prodotti che per la creatività della pietanza. Si può inviare il video con le generalità direttamente ad: aff@aquaFilmFestival.org o festival@aquafilmfestival. org

Il vincitore avrà in premio un prestigioso corso di cucina della Scuola https://chefgourmetroma.it/.

Grazie alla collaborazione intrapresa con le Scuole e le Università, il festival ha aperto anche un concorso parallelo a quello ufficiale, denominato AQUA & STUDENTS, che avrà come protagonisti Cortini (massimo 3 minuti) realizzati dagli allievi alunni di scuole e università di tutto il mondo. I Cortini potranno essere realizzati con smatphone e dovranno avere come protagonista assoluta l’acqua in tutte le sue forme e funzionalità.

Per partecipare è necessario compilare l’entry form dedicato al link: https://www. aquafilmfestival.org/il- concorso/aqua-students.

Il comitato artistico, scientifico con la giuria, sono composti da figure del mondo dello spettacolo di consolidata esperienza. Gli archivi delle passate edizioni sono consultabili sul sito www.aquafilmfestival.org