Draghi “La Russia non è più Golia, no a pace imposta”

ROMA (ITALPRESS) – La guerra in Ucraina, i prezzi dell'energia, l'inflazione, i rapporti tra America e Europa. Questi i temi al centro dell'incontro a Washington tra il presidente del Consiglio, Mario Draghi e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il premier italiano è volato a Washington per parlare di negoziati di pace, di come riuscire a far sedere tutti gli alleati intorno ad un tavolo, con Russia ed Ucraina precisando che: "questa pace deve essere quella che vuole l'Ucraina, non una pace imposta dagli alleati. Gli ucraini, Zelensky devono definire qual è la vittoria, non possiamo farlo noi. Con Biden siamo d'accordo sul fatto che occorre continuare a sostenere l'Ucraina, fare pressione sulla Russia e su come iniziare a costruire un percorso di pace. La guerra ha cambiato fisionomia, prima si pensava ci fosse un Golia e un Davide, oggi il panorama si è capovolto, non c'è più un Golia, quella che sembrava una potenza invincibile, si è dimostrata non invincibile. Ci si deve chiedere ora quali obiettivi ci si propone da entrambi le parti". Tra i rischi della guerra in Ucraina, si deve scongiurare quello di una "crisi alimentare e umanitaria, causata dal blocco delle esportazioni di grani vari da Russia e Ucraina, per questo con Biden abbiamo parlato dell'esigenza di sbloccare i porti in Russia e su questo serve collaborazione, per la pace i contatti con tutti devono essere riavviati, anche tra Russia e Usa, a tutti i livelli, bisogna essere capaci di guardare al futuro. La Russia deve lasciar partire le navi cariche di grano verso i paesi più poveri del mondo". E a proposito di futuro il premier pensa a come aiutare il paese di Zelensky nella ricostruzione : "c'è la necessità anche di cominciare a pensare alla ricostruzione dell'Ucraina e i paesi europei, come l'Italia, non hanno le risorse nei bilanci, per farlo, quindi occorre che tutta l'Europa investa e faccia proprie queste sfide, occorre dare una risposta collettiva, l'Italia farà la sua parte ma insieme agli altri". Un capitolo delicato, affrontato nel colloquio alla Casa Bianca, riguarda la questione energetica, i due leader si sono trovati d'accordo sulla necessità di mettere "un tetto al prezzo del gas, le cose nel campo del petrolio e del gas non funzionano bene, c'è la consapevolezza che l'attuale funzionamento dei mercati non va, i prezzi non hanno nessuna relazione con domanda e offerta, le distorsioni sono molto forti, e questo è iniziato ben prima della guerra". Draghi ha ribadito: "Biden è un amico dell'Europa e possiamo contare sul suo sostegno. Questa guerra produrrà cambiamenti drastici nel nostro continente, Ue e Usa diventeranno più vicini".