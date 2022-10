UNIVERSITÀ: HUMANITAS-UNICAT, PROGETTO RICERCA CON PAZIENTI…-3

'Con quasi 60mila casi nuovi ogni anno, il tumore della mammella si conferma la neoplasia più frequente a tutte le età – continua il dottor Alberto Testori, direttore associato Breast Unit IRCCS Istituto Clinico Humanitas e Humanitas San Pio X -. I dati ci dicono inoltre che una corretta prevenzione, con visita senologica ed ecografia e/o mammografia a seconda delle indicazioni, permette di riscontrare neoplasie in fase iniziale con una percentuale di guarigione che supera il 90%. Per questo ogni progetto volto a favorire informazione, prevenzione e a supportare psicologicamente le donne nel percorso di cura, come Sorrisi in Rosa, è di grande importanza'. Dalla diagnosi alla terapia, passando per la chirurgia, l'IRCCS Istituto Clinico Humanitas è in prima linea per migliorare i percorsi di cura del tumore al seno. (ITALPRESS) – (SEGUE). fsc/Xxe9/com 26-Ott-22 16:00