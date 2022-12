Serial Identity, il genio di Warhol in mostra al Maga

Dal 22 gennaio al 18 giugno 2023, il MA*GA – Museo d’Arte di Gallarate (Varese) ospiterà un’antologica dedicata ad Andy Warhol (1928-1987) dal titolo Andy Warhol. Serial Identity, 200 opere iconiche in arrivo da istituzioni internazionali come The Andy Warhol Museum di Pittsburgh e dall’archivio di Ronald Nameth celebrano l’universo di Warhol, dai primi disegni realizzati per l’editoria e la moda, alle celebri opere pop che vedono protagonisti brand commerciali, musicisti, politici, celebri designer, attori.

La mostra a cura di Emma Zanella e Maurizio Vanni, prodotta in collaborazione con Spirale d’Idee, è dedicata a uno dei più importanti protagonisti della Pop Art e della cultura contemporanea mondiale, pittore, illustratore, scultore, sceneggiatore, produttore cinematografico e televisivo, regista, direttore della fotografia e attore egli stesso, una figura che ha radicalmente mutato il modo di vedere e percepire il nostro mondo

Per permettere al pubblico di conoscere tutti gli aspetti creativi di Warhol i celebri cicli come i Flowers, le Campbell’s Soup, i Death & Disasters affiancheranno in mostra la serie completa delle cover dei vinili prodotte per band iconiche come i Velvet Underground e i Rolling Stones; i libri più famosi che lo vedono in veste di autore e illustratore; un focus sul mitico Interview Magazine, fondato da Warhol stesso nel 1969

Una sezione esclusiva della mostra sarà dedicata alla sperimentazione filmica e video di Warhol come regista e produttore televisivo. Tra i conosciutissimi Silent movies, verranno proiettate le versioni integrali di Empire (1964) e Kiss (1963), così come quattro Screen Test aventi per protagonisti celebrità del mondo dell’arte e della musica. Per dare al pubblico un assaggio dell’estetica modaiola e camp dell’universo warholiano, è stata inclusa nel percorso la serie completa degli episodi dello show televisivo Andy Warhol Fifteen Minutes (1985-87) e gli estratti del celebre Saturday Night Live in cui l’artista compare. Tutta la produzione filmica e televisiva è stata concessa in prestito dall’Andy Warhol Museum di Pittsburgh.

Per la prima volta in Italia, in collaborazione con l’Archivio di Ronald Nameth, verrà presentata l’installazione immersiva del video di Nameth Andy Warhol’s Exploding Plastic Inevitable with The Velvet Underground and Nico, documentazione della fantastica performance del 1966 che Warhol orchestrò creando una combinazione dove luci, musica ed arte diedero vita ad uno spettacolo unico.

La mostra vedrà lo sviluppo di un progetto speciale presso lo spazio denominato Porta di Milano all’Aeroporto di Milano Malpensa – Terminal 1 in collaborazione con SEA, main partner della mostra, con una spettacolare installazione ed una compilation degli estratti più coinvolgenti dello show Andy Warhol’s T.V (1980-83)

Un occasione unica per immergersi nel mondo di questo poliedrico artista della modernità padre della Pop Art.