Full River Red di Zhang Yimou: ecco il primo trailer

Dal 22 gennaio 2023 nei cinema cinesi debutta Full River Red (Man Jiang Hong), l’ultimo film dell’acclamato regista Zhang Yimou (Hero, La foresta dei pugnali volanti, I fiori della guerra) che lo ha sceneggiato con Chen Yu, i due tornano così a collaborare dopo il dramma di guerra Snipers (2022). Ambientato nel XII secolo, durante la dinastia Song, è incentrato sul personaggio di Qin Hui, uno dei più famosi traditori dell’impero, che manipolò il potere per giustiziare Yue Fei, un generale diventato simbolo di patriottismo. La storia sembra essere correlata al generale della dinastia Song meridionale Yue Fei (1103-1142), che respinse i barbari Jürchen invasori. Il titolo è tratto da una poesia che Mao Zedong scrisse su Yue durante la seconda guerra mondiale, in cui definì i giapponesi come una moderna reincarnazione dei Jürchen.

La dinastia Song fu una dinastia imperiale della Cina iniziata nel 960 e durata fino al 1279. La dinastia fu fondata dall’imperatore Taizu di Song in seguito alla sua usurpazione del trono del tardo Zhou. Song conquistò il resto dei Dieci Regni, ponendo fine al periodo delle Cinque Dinastie e dei Dieci Regni. Song entrò spesso in conflitto con le contemporanee dinastie Liao, Xia occidentale e Jin nel nord della Cina. Dopo essersi ritirati nel sud della Cina, i Song furono infine conquistati dalla dinastia Yuan guidata dai mongoli.