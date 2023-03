L’oroscopo di Massimo Bomba. Settimana dal 20 al 26 marzo

Ariete ♈

Avete quasi tutto a favore, quindi potete allargare anche il vostro campo d’azione, tra l’altro è appena arrivato anche Mercurio nel vostro segno, quindi ci sono ancora più possibilità di fare incontri, conoscere gente e stringere nuovi rapporti di affari e dovreste avere anche una bella prontezza di riflessi… Giove sta aiutando soprattutto i nati nella metà del segno e sta accelerando il passo… Il consiglio è di fare presto, non perdete tempo, gettate semi e non tralasciate nessun minimo indizio per aprire nuove strade. Venere è appena uscita, ma è sempre nelle vicinanze del vostro segno e magari molti di voi hanno pianeti nel toro, questi saranno più stimolati e coinvolti emotivamente nel loro mondo sentimentale. Ma tutti i nati in ariete, devono aver sentito un cambiamento… primaverile…

Toro ♉

È appena entrata Venere, vostro astro guida, e il suo effetto, dovrebbe darvi una bella resettata… Proprio come si fa al computer… Gli effetti del transito del pianeta, sono tra i migliori e i più potenti dello zodiaco. Certo, rimane fondamentale la lettura del momento in cui si nasce, quello è come un marchio di fabbrica, un imprinting che ci definisce a vita, ma quando passa Venere, sempre tutto migliora, veramente tutto, magari è solo uno stato di benessere che può trasformare in meglio qualsiasi cosa… Per voi è quasi necessario stare in pace con il mondo… Siete il segno del piacere di vivere, avete bisogno di serenità per agire, altrimenti non ci riuscite, preferite restare immobili a casa vostra! Ma con Venere che transita, e soprattutto, visto che sta arrivando pure Giove da voi, sono sicuro che avrete una primavera e una estate, indimenticabili.

Gemelli ♊

Il vostro quadro astrale si complica un po’. Marte è in uscita, sta facendo vivere una grande avventura ai nati nella terza decade…ma il dato da valutare attentamente è l’entrata di Saturno nei pesci, dove resterà per un lungo periodo. È un momento di analisi, bisogna avere la pazienza di vedere bene cosa fare, il pianeta della severità, ma anche e soprattutto della verità, costringe a vedere la nuda realtà e non fa sconti, come richiede la vita vera… Adesso il bisogno di verifica riguarda i nati nei primi giorni del segno, che possono essere costretti a delle soste forzate… Sappiate che Saturno è sempre severo ma imparziale, quindi non temete, ma assecondate furbescamente i suoi cambiamenti che vi propone!

Cancro 🦀

Cari lettori del mio stesso segno… Siamo figli della Luna e si vede bene… I segni d’acqua sono i più impressionabili e percettivi dello zodiaco e questo può servire in certi momenti, ma non è la regola del mondo! Il mondo è più governato da Marte, dio della guerra e della competizione! Figuriamoci! Alcuni studiosi di astrologia, sostengono che abbiamo sbagliato secolo… Ma visto che ci siamo, bisogna organizzarci! Tra poco arriva Marte, ma la notizia più interessante è che Saturno è appena entrato nel segno dei pesci, quindi fa un aspetto di grande sostegno al nostro segno. Per adesso sono coinvolti i nati nei primissimi giorni, ma il suo effetto sarà stabile e duraturo per i prossimi anni. Difficile che non si possa vivere qualcosa di molto profondo da ora in poi.

Leone 🦁

Approfittate di questo ultimo scampolo di super successo che procura Giove in ariete… Non perdete tempo, siate attivi e non tralasciate niente e nessuno, tutto può tornare a vostro favore, ora. È il momento di fare! C’è un vortice energetico per i segni di fuoco ed è bene approfittare. Marte è negli ultimi gradi dei gemelli e sta dando una carica ai nati nella fine del segno. Venere si è trasferita in toro e quindi non è più come prima, quei giorni magici che avete vissuto quando si è unita a Giove e alla Luna, quando tutto il mondo ha notato questo fenomeno celeste… Ma la scintilla deve avere lasciato un segno e dovete costruire su quel fuoco iniziale, perché porterà a grandi sviluppi.

Vergine ♍

Armatevi di santa pazienza, perché l’entrata di Saturno nei pesci, per alcuni di voi, potrebbe costituire una prova da superare… Per adesso riguarda i nati nei primissimi giorni, che probabilmente si trovano ad affrontare, delle vecchie problematiche, che ora non possono più essere tralasciate. Se fino ad ora accettavate accordi e compromessi, diciamo che non ce la fate più, tutto qui! Ma non sappiamo il potere delle decisioni, quando sono esposte da Saturno! Lui è il grande maestro, c’è poco da fare. O si fa o non si può andare avanti. Quindi non prendete alla leggera alcun piccolo problema che si presenta, tutto va visto al microscopio… E chi, meglio di voi, sa guardare il dettaglio…

Bilancia ⚖

C’è sempre Giove in ariete, quindi opposto a voi, e dunque, la situazione economica e burocratica non dovrebbe essere delle migliori! Voi sapete essere eleganti anche con poco, ma certo che un capo firmato è l’esca più irresistibile che vi sia per voi! Le spese folli, che tanto vi divertono, al momento non sono consigliate. Tra l’altro si è aggiunto Mercurio a fare confusione, quindi ci vuole una pazienza notevole per concludere qualcosa di buono. Plutone è in entrata in acquario e porterà trasformazioni profonde, ma saranno avvertite come una eco lontana… Il messaggio è per chi è nato nel primo giorno… Per grandi opportunità di lavoro e di contatti, sarà possibile avere più spazio per agire, in primavera inoltrata.

Scorpione 🦂

Certo che l’entrata di Saturno in pesci, dovrebbe segnare un vero e proprio cambiamento di vita. Tutto prenderà un corso diverso, amerete solo ciò che conta veramente, niente più giochi… Già che voi siete seri e profondi di vostro, ma a volte può capitare di fare per gioco, così tanto per, ma adesso con questo appoggio del pianeta della saggezza, sarete ancora più forti e determinati! Vi stupirà scoprire quanto siete forti! E quanto sapete essere capaci. Saturno costringe molti alla maturità, in aspetto positivo come è per voi, sarà la base di una trasformazione, che vi porterà a fare grandi cose. Piccoli fastidi passeggeri, causa passaggio di Venere in toro, e i nati a metà del segno sono i più nervosi…

Sagittario ♐

Approfittate ancora del supporto di Giove, che è favorevole soprattutto ai nati nel pieno del segno e sta andando sempre avanti… Stringete accordi e ampliate più possibile il vostro campo d’azione. Ora è il momento di parlare e osare. Tenete presente che Saturno è appena entrato in pesci e quindi non è più così ben disposto nei vostri confronti… Può costringere anche a fare delle cose di traverso ma è meglio che non vi mettiate a fare la diga… Lasciate correre l’acqua per dove vuole andare! I nati nella terza decade stanno per liberarsi del pesante transito di Marte, che li avrà innervositi parecchio. Venere è in toro e quindi ora è neutrale a voi, più attenzione a non essere scontrosi con il partner…

Capricorno ♑

Noterete che siete stranamente sereni e affettuosi, due caratteristiche che non sono veramente vostre… È l’effetto di Venere che sta facendo un transito in toro, suo luogo di elezione, dove splende al meglio delle sue potenzialità. Quindi dovete avvertire questa nuova sensazione un po’ strana, di benevolenza verso tutti e di grande benessere interiore. Approfittatene per consolidare i vostri rapporti con gli altri, e specialmente con il vostro partner, che noterà il cambiamento e lo apprezzerà! Poi Sappiate che tra poco arriverà anche Giove in toro e questo per voi, farà una grande differenza. Credo proprio che vivrete un estate indimenticabile… Ma potreste avere qualche anteprima adesso, quindi non fatevi trovare impreparati. Disponibili anche ad innamorarvi nuovamente anche del vecchio partner, perché no.

Acquario ♒

Vi dovete organizzare per l’entrata di Plutone nel segno, che trasformerà dal profondo moltissimi di voi. È in bilico sul finale del capricorno e sta già iniziando a fare il suo lavoro sul primo grado del vostro segno. Ne vedremo delle belle, qualcuno scriverà un libro giallo… Un po’ alla Edgar Allan Poe, per intenderci! Ma la maggior parte dei nati sta facendo un bel lavoro, grazie all’apporto di Giove che sostiene proprio chi è nato nel bel mezzo dell’acquario. Qualcosa di importante dovrebbe esserci per tutti. Molti sono come rifioriti, dopo i quasi tre anni di Saturno che vi hanno fatto vedere un po’ di tutto. Ma appunto, l’importante è andare avanti e Giove è un vero supporto. Venere è passata in toro, quindi possiamo dire che siete più favoriti negli affari che nel sentimento.

Pesci ♓

Cari pesci, è appena entrato Saturno e per molti bisognerebbe essere in grado di sostenere l’esame di stato… Che il pianeta porta con sé… Voi siete docili ed accomodanti in genere e questo aiuta.

Per fortuna che Venere è passata in toro proprio adesso, che ha fatto un bell’aspetto proprio per entrare nel segno. C’è un miglioramento proprio della vita affettiva, che poi è quella che vi interessa, il pianeta della salute e del benessere è a disposizione di tutti i nativi, che usufruiranno del benefico transito. Poi, Giove tra poco entrerà in toro e alleandosi a Saturno, potrebbe riservare qualcosa di grosso! Anche un cambiamento epocale, perché no, se ne vale la pena, naturalmente. I nati nella terza decade, stiano calmi, Marte può innervosirvi parecchio e non dovete fare il suo gioco.