CAlcio: Serie A. Sarri “Grande soddisfazione vincere il derby”

Il tecnico dei biancocelesti: "In campionato abbiamo trovato un po' di continuità". ROMA (ITALPRESS) – "Il derby è sempre una partita particolare, vincere è una grande soddisfazione. Per ora stiamo facendo una bella stagione, il campionato non è finito: dobbiamo continuare su questo livello e giocarci le nostre carte fino alla fine. Champions? Il presidente ci ha detto di provarci, non che fosse un obiettivo imprescindibile. Sulla carta ci sono squadre più attrezzate di noi, cerchiamo di farlo rimanere solo sulla carta". Lo ha detto il tecnico della Lazio Maurizio Sarri, dopo la vittoria contro la Roma. "Le parole di José Mourinho? Non so neanche cosa ha detto, non mi metto a leggere queste cose. Abbiamo visto molti filmati della Roma, solo di situazioni di gioco", ha tagliato corto Sarri, chiudendo così qualsiasi polemica con il tecnico giallorosso. "In campionato abbiamo trovato un minimo di continuità – ha raccontato poi il tecnico dei biancocelesti -, i cali mentali li abbiamo avuti soprattutto in Europa. Romagnoli? È nato per giocare come dico io, ha un inserimento velocissimo, è tatticamente molto evoluto e si applica con continuità. Gioca con le sue caratteristiche, non perché lo abbia migliorato io. Provedel? Si è messo a disposizione, dopo pranzo era sfrebbrato e quindi ha giocato", ha concluso Sarri. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/pdm/red 19-Mar-23 20:52