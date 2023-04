Pixel at an exhibition, la digital art in mostra a Genova

Dal 24 al 28 maggio, in concomitanza con Design week, una selezionata produzione nazionale e internazionale di opere NFT (Non Fungible Token), frutto dell’abilità di artisti digitali all’avanguardia, correrà su grandi schermi ledwall sparsi nelle piazze del centro storico genovese, a conquistare tutti gli amanti dell’arte contemporanea. Oltre a presentare al pubblico di appassionati gli interventi di artisti come Luis Ponce, Pindar Van Arman, Ryan Talbot, DeeKay Motion, Annibale Siconolfi, Billelis, Paolo Regis, Giovanni Motta, Fabio Giampietro, Mattia Giordano, Grebenshyo, Marco Nereo Rotelli, solo per citarne alcuni, l’appuntamneto sarà anche l’occasione per fare il punto sulla produzione artistica dell’universo NFT.

Gli NFT sono l’ultima frontiera dell’arte digitale. Prodotti in rete per la rete, hanno toccato negli ultimi anni quotazioni da capogiro e gli artisti migliori vengono inseguiti dai collezionisti. Le opere animate “garantite” dai certificati NFT formano un vero e proprio genere dell’arte contemporanea, la Criptoarte. Il movimento della Criptoarte ha dato un nuovo valore artistico e di mercato all’arte digitale, cioè alle opere realizzate o presentate con tecnologie digitali. I primi esempi di arte digitale risalgono agli anni Sessanta e nel tempo questa si è evoluta con lo sviluppo della tecnologia e di software dedicati proprio alla realizzazione e alla fruizione di opere d’arte. “Pixel at an exhibition” è una mostra su grandi schermi digitali collocati nelle principali piazze di Genova, che presenta la più recente e selezionata produzione internazionale di opere NFT (Non Fungible Token); 6 grandi schermi ledwall recanti una cornice digitale dorata nell’immagine, come fossero enormi quadri, collocati in una piazza centrale della Città. Decine di opere di artisti digitali offerte con audio alla città, ai turisti, ai visitatori, agli operatori di “The Ocean Race”. Una formula espositiva altamente innovativa mai tentata prima, che offre un panorama completo della digital art contemporanea.

Grazie alla collaborazione di alcune gallerie d’arte cittadine e del Museo di Arte Contemporanea di Villa Croce, il pubblico potrà inoltre partecipare a una serie di iniziative collaterali diffuse. Per tutta la durata della manifestazione, la Lazzaro Gallery in salita dell’Arcivescovado, accoglierà Not fungible choc! con proiezione di opere internazionali statiche, a cura di ML Bonifazi e Maurizio Gregorini.