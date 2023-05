Trieste Science+Fiction Festival, svelato il poster dell’edizione 2023

Trieste Science+Fiction Festival, il più importante evento italiano dedicato alla fantascienza in programma dal 27 ottobre al 1 novembre nel capoluogo giuliano, svela il poster dell’edizione 2023: un’illustrazione originale realizzata dall’artista italiano Gigi Cavenago, già autore di alcune copertine del fumetto Dylan Dog e collaboratore di Sony Pictures e Netflix per serie e film d’animazione.

Nel poster della 23° edizione è possibile riconoscere i monumenti più rappresentativi di Trieste, oltre ai simboli iconici del prestigioso festival dedicato a tutte le declinazioni del fantastico: “Nell’illustrazione tornano gli incrociatori spaziali nei cieli della roccaforte di San Giusto, storica sede del Festival di Fantascienza degli anni ‘60” – ha dichiarato Gigi Cavenago – “Ad aspettarli un avamposto dei nuovi abitanti di una Terra futuristica, che tengono alta l’alabarda, vessillo della città di Trieste.”.

Durante l’edizione 2023 verranno infatti celebrati i primi 60 anni dallo storico Festival Internazionale del film di Fantascienza, svoltosi a Trieste dal 1963 al 1982, la prima manifestazione dedicata al cinema di genere in Italia e tra le primissime in Europa, e della quale il Trieste Science+Fiction Festival è oggi erede e continuatore di quello straordinario retaggio.

Per l’occasione, anche nella 23° edizione sono in programma grandi eventi e imperdibili film in anteprima per mostrare lo stato dell’arte della fantascienza, confermando la fama internazionale del Trieste Science+Fiction Festival come evento innovativo, influente e dinamico.

Come ogni anno, non mancheranno gli appuntamenti dedicati alla divulgazione tra scienza e fantascienza: Mondofuturo, il ciclo di incontri per dialogare con i divulgatori e comunicatori della scienza sul mondo di domani, IVIPRO Days, l’appuntamento annuale dedicato al videogioco come risorsa per raccontare il territorio e il patrimonio culturale, e il Fantastic Film Forum, una serie di eventi dedicati agli operatori professionali del cinema e dell’audiovisivo.

BIOGRAFIA DI GIGI CAVENAGO

Classe 1982, dopo la maturità scientifica frequenta per due anni la Scuola del Fumetto di Milano ed un corso di grafica pubblicitaria all’istituto di arti grafiche Rizzoli. Dopo varie esperienze come illustratore e fumettista, nel 2008 entra nella scuderia Bonelli esordendo su “Cassidy”, la miniserie creata da Pasquale Ruju. In seguito è la volta della prima miniserie Bonelli interamente a colori: Orfani, di Roberto Recchioni e Emiliano Mammucari.

Nel 2014 gli viene dato l’incarico di copertinista per la serie quadrimestrale Maxi Dylan Dog – Old Boy. Lo stesso anno riceve ben due premi come miglior disegnatore: il premio Carlo Borcarato a Treviso Comics e il Gran Guinigi a Lucca Comics&Games. Torna su Orfani per disegnare il n.1 della terza stagione intitolata “Orfani: Nuovo Mondo”, al termine del quale incomincia subito a lavorare a Mater Dolorosa, numero celebrativo per i trentennale di pubblicazione di Dylan Dog, grazie al quale vince il premio Attilio Micheluzzi come miglior disegnatore, nel corso del Napoli Comicon 2017.Da dicembre 2016 diventa copertinista ufficiale per la serie regolare di dell’Indagatore dell’Incubo. Oltre al fumetto, lavora anche come concept artist per Cross Productions, Netflix e Lucky Red. Nel 2019 Pubblica il primo numero de “I Racconti di Domani” su sceneggiatura di Tiziano Sclavi, creatore di Dylan Dog. Nel 2022 esordisce nel mercato americano con il terzo volume della serie “The Magic Order”, scritto da Mark Millar.Dal 2023 intensifica la sua collaborazione con Sony e Netflix come character designer e background artist per serie e film d’animazione.