Duecento milioni per rilanciare il turismo sulla neve. Il Ministero ha pubblicato l’avviso per tutti gli esercenti che intendono ammodernare e mettere in sicurezza gli impianti invernali di risalita e l’innevamento artificiale. Lo stanziamento dei fondi è finalizzato a sostenere “un asset portante dell’economia, favorendo l’attrattività turistica delle montagne”, ha commentato la ministra Daniela Santanchè.

mgg/gsl