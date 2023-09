(Adnkronos) – “C’è un terremoto in corso”. Il terremoto a Napoli, con una scossa di magnitudo 3.8, viene avvertito oggi anche nello studio dove va in onda il Tg Rai regionale. “Scusateci, interrompiamo un attimo il telegiornale. Siamo ancora in diretta, stiamo calmi, stiamo tranquilli…”, dice il giornalista che conduce l’edizione.