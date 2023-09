Calcio: Amichevoli. Sassuolo-Feralpisalò 0-2, Compagnon e Gjyla in gol

Al Ricci la squadra di Vecchi si impone su quella di Dionisi grazie a due reti nel finale di tempo SASSUOLO (ITALPRESS) – La Feralpisalò vince 2-0 in casa del Sassuolo. Nella settimana della sosta dei campionati per gli impegni delle Nazionali, allo stadio Ricci (temperature alte e buon pubblico) la squadra di Stefano Vecchi, formazione neopromossa in B e a 0 punti in classifica dopo 4 gare, batte i neroverdi di Alessio Dionisi grazie alle reti nel finale di Compagnon e Gjyla. Tre tentativi dei padroni di casa nei primi venti minuti: fuori misura il colpo di testa di Mulattieri al 5' e il destro di Thorstvedt al 15', chiusura difensiva invece sull'incursione in area di Mulattieri al 17'. Ospiti insidiosi al 12' con un diagonale mancino di Butic respinto da Cragno. Squadre al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Sassuolo ci prova con Thorsvedt e i gardesani rispondono con Zennaro. All'83' ospiti in vantaggio: assist del neoentrato Gjyla per Compagnon che un preciso tiro a giro batte Cragno. Vicino al pari il Sassuolo all'88' con Laurienté, poi in pieno recupero il raddoppio di Gjyla con un gran destro. Finisce 0-2 per la Feralpi, che porta a casa una bella vittoria in amichevole sul campo di una squadra di categoria superiore. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 09-Set-23 17:34