Calcio: Cagliari. Viola “Squadra giovane ma con qualità per salvarsi”

Il centrocampista: "Presto arriverà il risultato, con Ranieri rapporto super". CAGLIARI (ITALPRESS) – "Il mio obiettivo è sempre quello, ovvero farmi trovare pronto, in allenamento come in partita, quando chiamato in causa. Cerco di dare tutto per alzare il livello della squadra e sono convinto che lavorando nel modo giusto arrivi sempre l'opportunità di mettersi in evidenza. Cerco di dare l'esempio ai più giovani, mi piace giocare a calcio ed essere in gruppo per crescere tutti insieme". Così, dopo l'allenamento odierno e il test disputato contro il Carbonia, il centrocampista del Cagliari Nicolas Viola. "Quest'anno sarà dura, la Serie A non ti dà scampo se non sei pronto: noi stiamo lavorando bene, sapevamo che avremmo trovato difficoltà all'inizio ma questa squadra giovane ha le qualità per salvarsi, maturando nel tempo. Bisogna aumentare la fiducia nei propri mezzi e puoi farlo solo giocando: sono convinto che presto arriverà il risultato e che si vedrà a tutti gli effetti il vero Cagliari", ha aggiunto Viola. "Con Ranieri ho un rapporto bellissimo ed è un piacere averci a che fare giorno dopo giorno: lui parla poco ma lo fa nel modo giusto. Ti trasmette con empatia grande serenità e voglia di ottenere il risultato", ha detto ancora il centrocampista del team sardo. "I ragazzi infortunati ci mancano sia a livello tecnico che umano. Li aspettiamo, perché tutti sono fondamentali per questo cammino che è appena iniziato. L'Udinese? Loro hanno grande fisicità e qualità, dovremo dare il massimo e metterci ancora qualcosa in più per crescere. Sono convinto che arriveremo al meglio a una sfida come questa dove fare punti diventa quanto mai importante. Ogni gara va affrontata con il piglio di chi si approccia a un match determinante", ha concluso Viola, proiettato già verso la prossima sfida di campionato. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/com 09-Set-23 13:50