Calcio: Champions donne. Juve eliminata ai rigori dall’Eintracht

Dopo 120 minuti il risultato era rimasto sull'1-1 FRANCOFORTE (GERMANIA) (ITALPRESS) – La Juventus Women esce già di scena nella Champions League femminile. Dopo aver superato l'Okzhetpes 6-0 mercoledì scorso, le bianconere cedono ai rigori all'Eintracht Francoforte nella finale del mini-tournament valido per il primo turno. Al Deutsche Bank Park le bianconere di Montemurro passano in vantaggio al 48' con Cantore ma Prasnikar al 66' acciuffa l'1-1. Il risultato resta invariato anche dopo i supplementari, si va ai rigori con tanti errori da ambo le parti ma quello decisivo è di Nystrom. A rappresentare l'Italia resta la Roma, che il 15 settembre conoscerà la rivale per il secondo turno – in programma il mese prossimo – dove è in palio la qualificazione ai gironi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 09-Set-23 16:27