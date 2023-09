Calcio: Milan. Pulisic “Mi diverto, importante avere fiducia Pioli”

"Era il momento di cambiare e posso dire finora di aver fatto bene" ROMA (ITALPRESS) – "Era il momento giusto per cambiare e finora posso dire di aver fatto bene. Mi sto divertendo, sto giocando bene e devo continuare così. Il futuro che mi attende al Milan mi entusiasma". Christian Pulisic, dal ritiro degli Stati Uniti, è più che felice della scelta fatta in estate e lo sono anche i rossoneri, che nell'ex Chelsea hanno già trovato un punto fermo. Due gol nelle prime tre gare di campionato, Pulisic sembra tornato quello dei bei tempi e grande merito va a Stefano Pioli. "Cambia tanto per un giocatore quando hai la fiducia dell'allenatore e dei tuoi compagni di squadra, è una bella sensazione", confessa. – foto LivePhotoSport – (ITALPRES). glb/red 09-Set-23 13:43