Euro2024: Girone Italia. Ucraina-Inghilterra 1-1, Zinchenko e Walker

A Wroclaw si chiude in parità la sfida tra le due avversarie degli azzurri WROCLAW (POLONIA) (ITALPRESS) – Aspettando Macedonia-Italia, nel girone C di qualificazione a Euro2024, finisce 1-1 Ucraina-Inghilterra sul neutro di Wroclaw. Al 26° Zinchenko sblocca il risultato, ma gli inglesi reagiscono presto e trovano il pari, al 41°, con Walker che sfrutta l'assist di capitan Kane e chiude il primo tempo sull'1-1. Nella ripresa i vice-campioni d'Europa cercano il gol della vittoria: al 14° gran tiro di Saka e splendida parata di Bushchan che devia la palla sulla traversa. Il risultato non cambia, finisce 1-1 e l'Inghilterra si porta a quota 13 punti in 5 gare, ucraini secondi con 7 in 4 partite. CLASSIFICA: Inghilterra 13 punti; Ucraina 7; ITALIA, Macedonia del Nord 3; Malta 0. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/glb/red 09-Set-23 20:05