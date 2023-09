Riscatto Evenepoel alla Vuelta, Kuss resta in maglia rossa

Dopo il crollo di ieri, il belga vince in solitaria la 14esima tappa LARRA-BELAGUA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il riscatto di Remco Evenepoel dopo il crollo. Il corridore della Soudal Quick-Step vince in solitaria nella quattordicesima tappa della Vuelta a España 2023, 156,5 chilometri fra la Sauveterre-de-Béarn e Larra-Belagua: a 4 chilometri dal traguardo il belga ha staccato il compagno di fuga Romain Bardet (Team DSM-Firmenich), anticipandolo poi sul traguardo di 1'12". Commozione all'arrivo per il campione del mondo a cronometro dopo la batosta di ieri in cui ha perso ben 27 minuti da Sepp Kuss (Jumbo-Visma) e dai primi della classifica generale. Dove, nelle posizioni di vertice, non cambia nulla nonostante gli 8'22" guadagnati dal belga: Kuss rimane infatti in maglia rossa mantenendo un vantaggio di 1'37" su Primoz Roglic e 1'44" su Jonas Vingegaard. La maglia verde della classifica a punti resta sulle spalle di Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) mentre la maglia di miglior scalatore va sulle spalle dello stesso Evenepoel. Domani la quindicesima tappa, la Pamplona – Lekunberri di 158,5 chilometri. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). pia/glb/red 09-Set-23 17:56