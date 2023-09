Tennis: Davis. Pietrangeli “Sinner out? Di Berrettini nessuno parla”

Il capitano del team del '76: "Infortuni? Oggi si gioca troppo". ROMA (ITALPRESS) – "Berrettini non può giocare in Coppa Davis, perché si è infortunato, ma nessuno gli dice niente. Se Sinner, che secondo me invece ha piacere a giocare la Davis, non lo fa evidentemente è perché sta male. Se giocasse con un infortunio farebbe un danno alla squadra". Così Nicola Pietrangeli, leggendario tennista azzurro, ai microfoni dell'Italpress, in un'intervista alla vigilia del suo novantesimo compleanno, spegne le polemiche sull'assenza di Jannik Sinner nei match di Davis in programma a Bologna dal 13 al 17 settembre. "Oggi i tennisti si fanno male perché giocano troppo: giocando meno però perderebbero punti nel ranking. Io ho detto che chi rifiuta la Coppa Davis e va a giocare un altro torneo secondo me va squalificato perché rappresentare l'Italia deve essere il massimo per uno sportivo, di qualsiasi sport si parli", aggiunge il capitano non giocatore dell'ultimo e unico team azzurro capace di vincere la famosa "insalatiera" nel 1976. – foto Image – (ITALPRESS). spf/pdm/red 09-Set-23 10:50