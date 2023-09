Tennis: Torneo Cassis. Bellucci batte Broady e vola in finale

Il 22enne di Busto Arsizio supera il britannico col punteggio di 6-3 6-4. ROMA (ITALPRESS) – Mattia Bellucci è approdato alla finale del torneo Challenger di Cassis, in scena sui campi in cemento del comune della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Il 22enne di Busto Arsizio, 182 del ranking Atp e settima forza del tabellone, ha sconfitto in semifinale il britannico Liam Broady, secondo favorito del seeding e numero 107 del mondo, col punteggio di 6-3 6-4. In finale Bellucci affronterà il vincente del match fra il francese Alexandre Muller, prima testa di serie del tabellone, ieri vincitore contro Giulio Zeppieri, e il ceco Tomas Machac. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). pdm/red 09-Set-23 15:39