Caso Egonu. Lo sport è di squadra o non lo è

Scriverò in prima persona perchè conosco la pallavolo e le sue dinamiche. Noto un aumento delle reazioni “spropositate e fuori luogo” da parte della gente. Non ultimo il CASO EGONU che tanto incendia gli animi.

Ovviamente finché stavano vincendo tutte le prime partite agli Europei tre set a zero non esisteva il problema. Il Ct Mazzanti the best.

Poi è arrivata la sconfitta finale e qualcosa che covava evidentemente ormai (da parte di chi si è sentito svalutato magari) è uscito allo scoperto (ma non sono le iene che fanno così e aspettano i cadaveri e basta?). Vengo da anni di pratica di questo sport di squadra e come capitano, quindi posso dire tranquillamente

che la formazione in campo non è un’ideologia astratta, quando ci sono nuove entrate per le sintesi ci vuole tempo e lo si dà all’allenatore appoggiandone le scelte, la rinuncia al protagonismo è parte fondamentale del gioco per far partire la macchina, altrimenti il meccanismo si inceppa!

Non c’è la squadra se qualcuno aspetta la sconfitta dell’altro.

Detto questo spero sempre nello sport come insegnamento di vita anche se non l’ho mai incontrato in giro alla fine (su fb sì spesso, a parole conosco solo angioletti in tutine e slogan): silenzio e impegno, no ammutinamenti, chiacchiere o spogliatoio diviso, no divismi.

Speriamo non ci sia divisione. Perché altrimenti sarebbe un problema. Non oggi. Domani.