L’Italia di Spalletti non avrebbe potuto iniziare peggio il cammino per Euro 2024: un pareggio con la piccola Macedonia del Nord, fatta da 90 minuti che non hanno convinto nessuno e da una squadra evidentemente spenta e disunita. Al momento attuale, dopo questo pareggio, l’Italia è costretta a battere l’Ucraina per raggiungere la fase a gironi del torneo continentale.

Una partita giocata in quello che assomigliava più ad un campo di patate che ad un terreno di gioco per una partita di calibro internazionale, ma che l’Italia avrebbe dovuto vincere e dominare. Tra i peggiori indubbiamente Gigio Donnarumma, che sembra costantemente fare errori costosi contro la nazionale macedone. Dopo il gol da lontanissimo che ci ha eliminati dal mondiale infatti anche oggi Donnarumma ha subito una rete evitabile sul proprio palo, da calcio di punizione. Il portiere del PSG era infatti evidentemente fuori posizione nel momento del tiro. La domanda che sorge spontanea a molti tifosi è: ma perché non dare una possibilità a Meret o a Vicario? Donnarumma è indubbiamente un campione, ma, per il momento, Vicario è il portiere più in forma della nazionale e sembra molto meno propenso a errori decisivi rispetto all’ex Milan.

La difesa regge per 80 minuti ma non brilla mai. Mettendo da parte il solito Dimarco, terzino strepitoso che ha una lettura offensiva e difensiva straordinaria e che in un modo o nell’altro è quasi sempre decisivo, Bastoni e Mancini non convincono ancora come coppia di centrali nonostante siano effettivamente complementari. Con il difensore romanista infortunato, probabilmente Scalvini è la scelta migliore contro l’Ucraina, è giovane, forte e pronto a lottare per dimostrare di meritare il posto da titolare.

Se da un lato il centrocampo ha convinto per quasi tutta la partita e appare sempre decisivo, con Tonali che ha colpito un palo dopo un ottimo lancio di Barella e Crisante estremamente vicino al gol, dall’altro lato continua a deludere moltissimo l’attacco azzurro, con Immobile che segna il gol del momentaneo 1 a 0 ma che per il resto della partita è invisibile. Zaccagni, Raspadori, Zaniolo e Politano, che nei loro club sono costantemente giocatori chiave e capaci di creare azioni da gol, in nazionale diventano fantasmi.

La nazionale di Skopje rimane quindi un vero e proprio incubo per gli azzurri, che non sconfiggono la Macedonia dalle qualificazioni per il mondiale 2016 quando fu proprio Ciro Immobile a regalare la vittoria all’Italia di Gian Piero Ventura al 92esimo.

Certo, non si può giudicare negativamente la squadra di Spalletti dopo una partita, lo stile di gioco di Mancini era ancora fortemente presente ieri in campo e ci vorrà tempo per riuscire a dare una nuova fluidità al calcio azzurro. Eppure la delusione rimane grande. Le aspettative su Spalletti erano e rimangono enormi, ma per il momento attuale la squadra in campo ieri non è altro che una versione aggiornata degli undici di qualche mese fa. Quello che più deve cambiare in questa squadra è la mentalità. Dopo la vittoria dell’Europeo nessuno sembra avere più fame, tutti sembrano soddisfatti di aver vinto quel titolo continentale e tutto il resto va in secondo piano. Spalletti deve riuscire a trovare nuove aspirazioni, dando magari il posto da titolare a giocatori che non sono stati protagonisti di quella fantastica cavalcata verso Wembley, creando un po’ di sana competizione all’interno della squadra.

Ora la testa deve andare alla partita di martedì contro l’Ucraina, che si giocherà a San Siro. Qualora non riuscissimo a battere la nazionale di Rebrov l’Italia dovrebbe molto probabilmente passare per i gironi di Nations League per raggiungere l’Europeo. Infatti, oltre alle 20 squadre che si qualificheranno al torneo continentale tramite i 10 gironi “classici”, ci saranno 4 wild cards date alle squadre rimaste dalla Nations League andando a selezionare le squadre meglio classificate dalla Lega A fino alla C.