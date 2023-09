Calcio: U21. Nunziata “Turchia squadra forte, servono ritmo e qualità”

"Bisognerà alzare sicuramente l'intensità del gioco". FIRENZE (ITALPRESS) – "La Turchia è una squadra forte, che ha intensità, usano il nostro sistema di gioco, hanno giocatori di qualità, soprattutto da metà campo in avanti; mentre concedono qualcosa a livello difensivo. Noi dovremmo essere bravi ad avere il loro stesso ritmo e a mettere dentro la qualità che abbiamo". Lo ha detto il ct dell'Under 21 azzurra, Carmine Nunziata, alla vigilia della sfida in programma domani fra Turchia e Italia, valida per le qualificazioni a Euro2025. Nella gara di domani "bisognerà sicuramente alzare l'intensità del gioco perché la Turchia è una squadra che ti viene addosso e ha una pressione alta. L'errore che abbiamo commesso contro la Lettonia è di essere stati troppo lenti; mentre contro la Turchia dovremmo pensare prima, essere più reattivi e giocare molto più velocemente soprattutto in verticale e meno in orizzontale", ha aggiunto Nunziata. – foto Image – (ITALPRESS). xb8/pdm/red 11-Set-23 11:31