“Sono felicissimo di essere qui, era una cosa che tenevo molto a fare”. Così il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, a margine della sua visita alla Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato a Cinisi, in provincia di Palermo. “Dobbiamo impegnarci – aggiunge – per far sì che la sconfitta della mafia sia totale”. mra/vbo/r