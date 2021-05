Strage Capaci, Bianchi “Ripartire dai ragazzi”

“Legalità vuol dire rispetto, amore per gli altri e per il nostro paese: questo è il significato della giornata di oggi”. Lo afferma ilministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, presente all’inizio delle commemorazioni per la strage di Capaci, nella quale furono uccisi dalla mafia Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Rocco Di Cillo, Vito Schifani e Antonio Montinaro.

