“Da qualche giorno la Sicilia ha superato la media nazionale in termini di somministrazioni, adesso aspettiamo una gran quantità di dosi per continuare in estate l’opera di immunizzazione”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, a margine della visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all’hub vaccinale della Fiera del Mediterraneo, a Palermo.

sat/red (fonte video: Regione Siciliana)