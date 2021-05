I lavoratori e le organizzazioni sindacali territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil di Trichiana, dove sorge lo stabilimento di Ideal Standard, hanno manifestato a Cortina durante il passaggio del Giro d’Italia. Paventano il rischio che la multinazionale voglia chiudere il sito per spostare la produzione in paesi come Egitto e Turchia.

