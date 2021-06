“Riscoprire l’orgoglio di essere italiani e’ l’augurio che oggi voglio condividere con voi. Perche’ in quell’orgoglio c’e’ tutto il cuore di un popolo che, dopo un anno di paure e fragilita’ per il covid, vuole tornare a sorridere, ad abbracciarsi, ad investire nel futuro con fiducia e speranza”. Lo ha detto la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, nel videomessaggio in occasione della Festa della Repubblica.

