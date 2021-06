“Occorre avere la consapevolezza che quello che è accaduto non è accaduto per caso e quello che c’era prima non era la soluzione. Tornare alla normalità di prima sarebbe il più grande degli errori. Bisogna avere il coraggio di cambiare tutto, di mettere in campo soluzioni che possano tracciare una linea di discontinuità” dice il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.

