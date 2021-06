“Il ritorno in giunta di Razza? La legge stabilisce con chiarezza le incompatibilità e fino a quando non arrivano quelle leggi io, che non sono di sinistra, ma notoriamente di destra, sono garantista”. A dirlo il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, durante una conferenza stampa a Catania.

