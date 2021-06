Le Fiamme Gialle celebrano i 100 anni dell’atletica con un francobollo

Le Fiamme Gialle festeggiano i 100 anni di attività dell’atletica leggera con un francobollo commemorativo. Emesso sabato 29 maggio per ricordare, nella sedicesima ricorrenza, la conquista della prima Coppa dei Campioni per club, il francobollo è stato presentato in una cerimonia organizzata presso il Salone d’Onore della Caserma “Sante Laria” del Comando Generale della Guardia di Finanza alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Giuseppe Zafarana, comandante generale del corpo.

