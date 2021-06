Per contrastare gli effetti del cambiamento climatico, le aziende italiane del settore idrico sono pronte a mettere in campo investimenti per circa 11 miliardi di euro nei prossimi 5 anni. Utilitalia, la Federazione delle imprese di acqua, ambiente ed energia ha incrociato le linee di investimento previste dal Recovery Plan con i progetti delle aziende associate candidabili a essere finanziati dal PNRR.

sfe/abr/gtr