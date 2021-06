“È stata fatta molta confusione e in questo momento non ce lo possiamo permettere perchè bisogna far capire ai cittadini l’importanza della campagna vaccinale. Sono contento dell’intervento di Draghi”. Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga a margine della manifestazione della Lega a Roma.

