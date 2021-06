“Su ogni legge vengono prodotte molte documentazioni per comprendere fino in fondo cosa si può modificare. Alla Camera sono state già fatte valutazioni e si è andato avanti. Il Senato farà la stessa strada”. Parla così del Ddl Zan il Presidente della Camera, Roberto Fico, intervenuto in provincia di Napoli alla riapertura del Tempio Duomo di Pozzuoli.

gve/vbo/gtr