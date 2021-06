Giro di valzer a Wembley, ecco l’Austria avversaria dell’Italia

La sua Austria non avrà il fascino di una sinfonia di Mozart ma ha i muscoli di Schwarzenegger e sottovalutarla può portare dritti sul lettino di Freud. Papà veneziano ma sangue tedesco, Franco Foda è il deus ex machina di una squadra fisica e solida e che in un tempio del calcio come Wembley proverà a tirare un brutto scherzo alla banda Mancini. Del resto proprio Foda, subito dopo la qualificazione agli ottavi, è stato chiaro: “L’Italia non perde da una vita ma arriverà questo momento”. Gli scongiuri sono permessi.

