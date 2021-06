“Abbiamo sempre dato disponibilità a un confronto, a un accordo. Abbiamo chiesto tempo fa un patto sociale per far ripartire un Paese. Ma per farlo bisogna essere in due. Da parte nostra c’è disponibilità, ma dall’altra parte abbiamo trovato dei muri. Lo ha detto il segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, a Bari, una delle tre piazze simbolo della manifestazione nazionale dei tre sindacati.

dam/pc/red