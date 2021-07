“Spero che Grillo e Conte la smettano subito di litigare, non tifo per l’uno o per l’altro, ma non vorrei che i 5 Stelle facessero confusione e rallentassero il Parlamento”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine di un convegno a Sorrento.

