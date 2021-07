Tragedia sul Monte Rosa, dove sono morte due alpiniste. E’ il bilancio di un complesso intervento iniziato la sera del 3 luglio da parte del Soccorso Alpino Valdostano per il recupero di tre alpinisti italiani, due donne e un uomo, che erano dispersi. Durante la notte i tre sono stati raggiunti sotto la Pyramide Vincent. Le due donne sono decedute a causa dell’ipotermia. L’uomo è stato portato in ospedale in Svizzera.

sat/red