Il Pil dell’Italia è previsto in crescita del 5% nel 2021 e del 4,2% nel 2022. La stima è contenuta nelle stime economiche estive della Commissione Europea, presentate dal commissario Paolo Gentiloni. La previsione del dato per il 2021 è stata rivisto ampiamente al rialzo rispetto alle stime primaverili. Questo è dovuto alla riduzione delle limitazioni per le aziende e nella mobilità, ma anche all’aiuto di investimenti pubblici e privati.

mgg/mrv/red