“Io spero che nessuno voglia incendiare questa campagna elettorale, non ne abbiamo alcun bisogno: mi auguro che tutto si svolga in un clima di reciproco rispetto”. Così la Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna a margine della sua visita al Punto luce di Save the Children a Barra.

gve/pc/red