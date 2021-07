In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Rinnovabili, da Engie tre nuovi impianti in Sicilia; Rifiuti elettronici, Erion presenta 64 proposte al Governo; Rifiuti in mare, torna Plastic Radar; Caldo record, e’ colpa dei cambiamenti climatici.

