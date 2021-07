“Le opere si possono fare anche quando sono virtuali, anche se sono arte come in questo caso”. Lo dice l’amministratore delegato di Webuild Pietro Salini davanti all’istallazione della nuova opera d’arte in cartone “Ponte Farnese” nel centro di Roma tra le due sponde del Tevere. “Bisogna essere attenti ai giovani, abbiamo di fronte a noi il Pnrr, dobbiamo dare lavoro e futuro”, aggiunge.

mpe/mgg