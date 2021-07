“La bambina non deve andare al corteo in memoria di Falcone e Borsellino”. Maurizio Di Fede è uno degli arrestati dell’operazione antimafia eseguita a Palermo da carabinieri e polizia. Nelle intercettazioni intima alla madre di una bambina di non consentire alla piccola di partecipare a una manifestazione in memoria dei giudici.

abr/com